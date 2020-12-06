İstanbul Kapalıçarşı’da 460,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 460,40 liradan, 3 bin 33 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 54 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424 liradan, 2 bin 964 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 984 liradan, bin 482 liradan alınan Yarım Ziynet bin 492 liradan ve 741 liradan alınan Çeyrek Ziynet 746 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
06.12.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,40 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram altın,
751429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751429.aspx
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