Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ETİD verilerine göre koronavirüsün de etkisiyle, 2020 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi e-Ticaret sektörünün yılı 250 milyar lira hacimle kapatmasını beklediklerini belirterek "Pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşların alışveriş davranışları değişerek online alışverişe ve online işlemlere geçişi hızlanarak artış gösterdi. Yılın lider online alışveriş kategorisi süpermarket oldu. Online market alışverişi beş kat arttı. Taze ve soğuk zincir gıda alışverişi e-Ticaret’in yükselen yıldızları oldu. Yaş skalası olarak baktığımızda eskiden online alışverişi 45 yaş altındaki kişilerin tercih ettiği gibi bir algı vardı. Bugün ise bu skala 18-70 yaş arası olarak değişti. Ortalama sepet tutarları kartlı işlemler için 178,8 TL, havale, EFT ve diğer ödemeler için 63,2 TL ve kapıda ödeme için 70,6 TL oldu. En çok online alışveriş yapılan iller sıralaması ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya olarak gerçekleşti” dedi.

Pandemi sonrasında da sektördeki büyümenin ve yatırımların aynı şekilde devam etmesini beklediklerini belirten Ekmekçi “e-Ticaret hacminin 2021’de 400 milyarı geçmesini öngörüyoruz. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren internet üzerinden yurt dışına satış yapan mikro ihracatçıya yüzde 50 vergi muafiyeti devletimizin ileride vereceği destek paketlerinin de bir öncü habercisi oldu. Öte yandan 2021 teslimat konusunda yenilikçi iş modellerinin yılı olacak. On binlerce e-Ticaret teslimat noktasının hayata geçmesi hedefleniyor. Bu kapsamda AVM'ler, esnaf ve benzin istasyonları teslimat noktası olabilecek. Bu yeni düzenlemelerle lojistik alanındaki istihdamın da iki kat artmasını bekliyoruz” diye konuştu.