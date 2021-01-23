Bu ili, yüzde 8,63'lük pay ve 2,4 milyar liralık gelir vergisiyle Ankara izlerken, İzmir yüzde 7,42'lik pay ve 2 milyar 61 milyon liralık vergiyle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde 825 bin 139 mükellef tarafından beyanname verildi. Bunlar 308 bin 551'i İstanbul Vergi Dairesine beyannamesini sundu.
İstanbul verginin yarısını ödedi
23.01.2021 - 03:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ülke genelinde önceki yıl için tahakkuk eden toplam 27,8 milyar liralık gelir vergisinin 14,2 milyar lirası İstanbul'dan sağlandı.
Etiketler : vergi,gelir vergisi,istanbul vergi,
761985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761985.aspx
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