Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu ili, yüzde 8,63'lük pay ve 2,4 milyar liralık gelir vergisiyle Ankara izlerken, İzmir yüzde 7,42'lik pay ve 2 milyar 61 milyon liralık vergiyle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye genelinde 825 bin 139 mükellef tarafından beyanname verildi. Bunlar 308 bin 551'i İstanbul Vergi Dairesine beyannamesini sundu.