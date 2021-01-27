İstanbul Kapalıçarşı’da 438,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 438,70 liradan, 2 bin 890 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 911 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 844 liradan, bin 412 liradan alınan Yarım Ziynet bin 422 liradan ve 706 liradan alınan Çeyrek Ziynet 711 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
27.01.2021 - 18:20 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 438,70 lira oldu.
Etiketler : Serbest piyasa,
763212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/763212.aspx
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