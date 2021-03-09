Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla’da 12 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye'de üretildiği ilk fabrika olma özelliği taşıyor. Yerli üretim cep telefonlarının çok yakında “Made in Türkiye” ibareli, OPPO marka akıllı telefonların raflardaki yerini alması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen markanın üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibariyle başlanmıştı. Yaklaşık üç ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık bin kişiyi istihdam edecek.