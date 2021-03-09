Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son ürününün teslimatıyla yeni tip denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen sistemlerin tamamı Türk donanmasına teslim edilmiş oldu. Bu proje öncesinde denizaltıların en hayati fonksiyonlarından biri olan silah, sensör bilgi dağıtımı yabancı sistemlerle gerçekleştiriliyor ve önemli bakım idame ve modernizasyon güçlükleri yaşanıyordu. Sistem sayesinde Reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak. Sistem, tasarımdan tümleştirmeye kadar yerli imkânlarla üretildi. Yüzde 70 olarak öngörülen yerli katkı payı yüzde 75 seviyesine yaklaştı. Denizaltılar tamamlandığında savaş yönetim, bilgi dağıtım ve torpido atış kontrol sistemleri gibi kritik bileşenlerde HAVELSAN mühendislerinin imzası olacak.