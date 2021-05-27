Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye tarımı kuraklık alarmı veriyor. İç Anadolu ve Güneydoğu başta olmak üzere, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu gibi bölgelerin büyük bölümünde buğday, arpa ve bazı bakliyat ürünleri kuraklık sebebiyle tarlada kaldı. Tahıl ambarı olarak bilinen Kırıkkale ve Kırşehir’de buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerde rekolte kaybının yüzde 70-80’lere ulaştığı belirtiliyor. Güneydoğu’da da Diyarbakır, Ş.Urfa ve Mardin gibi illerde de durum farklı değil. Edinilen bilgilere göre AK Parti milletvekilleri de sahadaki çalışmalarında, çiftçilerin kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını bizzat yerinde tespit etti. Meclis’in bayram nedeniyle çalışmalara ara verdiği dönemde seçim bölgelerine giden milletvekilleri, en fazla kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntıların gündeme geldiğini söylediler.

HAYVANLARA YEM OLDU

Tarlalara gidip kuraklığın boyutunu yerinde gören milletvekilleri “Yağış olmadığı için ürünler başak tutmamış. Tarlada kalmış. Bundan sonra yağış olsa da bir faydası yok zaten. Ekili tarlalara hayvanları salmışlar. Bazı köylerimize biçerdöver girmeyecek gibi. Hükûmetimiz nezdinde imkânları zorlayarak yaraları sarmamız gerek” dedi. Sahada yaptıkları tespitlerden sonra AK Partili vekiller, atılacak adımların belirlenmesi için hem parti hem de Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin kredi borçlarının erteleneceğini açıklamıştı. AK Parti milletvekilleri bu adımın yeterli olmayacağını, çiftçilere kuraklık desteği verilmesini gündeme getirdi. Bu kapsamda, kuraklık nedeniyle ürünü tarlada kalan çiftçilere tohum ve gübre desteği verilmesi formülü tartışılıyor.

ZARARIN BOYUTU ÇIKARILIYOR

AK Parti kaynakları, Tarım Bakanlığının kuraklığın boyutunu tespit etmek için illerde çalışma başlattığını kaydetti. Bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlara göre, kuraklığın neden olduğu zarar konusunda bir envanter çıkarılacak. AK Parti’nin ekonomi kurmayları “Tarlada kalan ürünün miktarı üzerinden bir zarar hesabı yapılır. Ona göre tohumun ve gübrenin bir bölümü karşılanacaktır” değerlendirmesini yaptı.

TMO 4 MİLYON TON BUĞDAY İTHAL EDECEK

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kuraklık, salgın ya da mali sıkıntılar olsa da süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: 2020'de olduğu gibi 2021'de de olağanüstü şartlar dikkate alınarak her türlü tedbiri almaya hazırlık yapıyor ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her türlü iç ve dış ticaret tedbiri de masadadır. Bazı teamüllerimizi kuraklık ve salgının getirmiş olduğu şartları dikkate alarak göz ardı edebiliriz. Örneğin, hasat döneminde ithalat yapmama gibi bir temayülümüz vardı. Bu dönemde ihtiyaç olursa üreticimizin emeğine sıkıntı gelmeyecek şekilde piyasa beklentilerine cevap olarak bunu yapmayı hesaplıyoruz. Şimdiden yeni hasat dönemine kadar 2,5 milyon ton şimdiden ve 1,5 milyon ton da ocak ayından olmak üzere 4 milyon tonluk bir buğday dış tedarik imkanımızın olabileceğini öngörüyoruz.

Piyasalardaki spekülatif hareketlere göz yummayacaklarını aktaran Güldal, devletin ilgili kurumlarıyla birlikte piyasayı yakından takip ettiğini aktardı.

TARIM GİRİŞİMLERİNE 200 BİN LİRA HİBE

TÜBİTAK tarım girişimlerine destek olacak. TÜBİTAK BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" tematik alanı öncelikli olmak üzere, girişimcilere 200 bin TL hibe desteği verilecek. Bu kapsamda birinci çağrı için başvuru süreci başladı. Girişimci adayları, iş fikri başvurularını 30 Haziran'a kadar "T-BİGGY"ye yapabilecek.

EKMEKLİK BUĞDAYIN HASAT SONU FİYATI 2.450 LİRA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2021 yılı için hasat sonu hububat satış fiyatlarını açıkladı. Buna göre TMO, ikinci grup ekmeklik buğday fiyatı hasat bitimiyle beraber 2 bin 450 TL'den, makarnalık buğday 2 bin 650 TL'den, arpa 1.950 TL'den satın alacak.