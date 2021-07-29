Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken ve 22 milyondan fazla kişi henüz aşı olmamışken aşı olanları avantajlı grup yapmanın çok olumlu katkıları olacağını belirten Avdagiç “Tıpkı mevsimsel uyguladığımız indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Yeni aşı yaptırmış olanlara daha yüksek indirim uygulanabilir. Daha önce aşı olmuş kişilere de ödül verilebilir. Bu uygulamaların aşılamadan kaçınmanın önlenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

İş dünyasına ‘Aşını ol, indirimi al’ uygulama çağrısı yapan Avdagiç “Büyük şirketleri, perakende satış yapan grupları, finans kurumlarını, halka dönük hizmet veren hava yolu, otel gibi işletmeleri ve katılmak isteyen her firmayı ‘aşı ödüllendirme sistemi’ne iştirak etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Aşılamadan kaçınmanın önlenmesinde teşvik sisteminin yararlı olacağını aktaran Avdagiç “İTO’ya üye 640 bin firma bulunuyor. Yüzbinlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi bulunan bu firmalarımızın birçoğunun, indirimler gibi etkili yöntemler de dâhil olmak üzere aşı kampanyaları yapmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Avdagiç: Restoranların dışı ‘kırmızı’ kaldıkça, içinin rengi fark etmez İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, “16 milyonluk İstanbul’da çocuklarımızın eğitim alabilmesi, binlerce işyeri ve çalışanımızın geleceği için her bir vatandaşımızın kurallara tam uyması şart. Birlikte başaracağız. Lokanta, kafe gibi mekanlar ‘turuncu rengin sorumlusu’ görülürse, sadece kapalı kalırlar ama salgında yüksek oranlardan kurtulamayız” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç: 'Normalleşme bize iyi geliyor' 2020 yılı büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan İTO Başkanı Avdagiç, “Büyümede lokomotif imalat sanayii oldu. Korona yılında ekonomisi de diri çıkan ülke olmak ne kolay ne de azımsanacak bir başarıdır” dedi.