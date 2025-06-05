Bayram sofralarının vazgeçilmezi! 250 liradan kısa sürede tükendi

Ege Bölgesi'nde ünlü olan acı ve tatlı Emcelli biberleri, Kurban Bayramı öncesi tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 250 liradan satışa sunulan biberler kısa sürede tükendi.

Mayıs ayının son haftasında pazara çıkan coğrafi işaret tescilli Emcelli biberleri, bu kez de Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü pazar tezgâhlarında satışa başladı.

"VATANDAŞLAR FİYATA DEĞİL LEZZETE BAKIYOR"

200 kilogram acı ve tatlı biberi seradan toplayarak pazara getiren üretici Nurullah Akbay, "Kurban eti, Emcelli biberlerinin tadı ile daha lezzetli olur. Bu yüzden biberlerimizi seradan toplayıp satışa getirdim. Emcelli biberlerimizin kilosunu 250 TL’den satıyoruz. Vatandaşlarımız fiyata değil lezzete bakıyor. Ayrıca biberlerimiz coğrafi işaretlidir" dedi.

"LEZZETİ BAŞKA OLUYOR"

Sarıgöllü vatandaşlar ise yerli üretim Emcelli biberlerini yemeklerinde ve salatalarında kullanmak için satın almayı ihmal etmedi. Bir vatandaş, "Bizim yerli ata biberimiz olan Emcelli biberlerinin lezzeti başka oluyor. Mutlaka alırız. Yemeklerimize ve salatalarımıza ayrı bir lezzet katıyor" ifadelerini kullandı.