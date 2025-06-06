Bebek'teki tarihi yalı dudak uçuklatan rakama satıldı! Yeni sahibi de tanıdık

Bebek'te bulunan ve uzun yıllar Starbucks şubesi olarak hizmet veren tarihi yalı satıldı. Türkiye'nin ünlü kahve zincirlerinden Kahve Dünyası'nın bağlı olduğu Altınmarka Grubu'nun satın aldığı yalı için ödenen ücret dudak uçuklattı.

Türk sanayinin önde gelen şirketlerinden olan ve Kahve Dünyası'nı da bünyesinde barındıran Altınmarka Grubu, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi yalıyı satın aldı.

23 MİLYON DOLARA SATILDI

Bebek'te Cevdet Paşa Caddesi üzerinde konumlanan ve uzun yıllardır Starbucks şubesi olarak hizmet veren yalı, 23 milyon dolara yani bugünkü kurla 903 milyon liraya el değiştirdi.

KARAMANOĞLI AİLESİ SATTI

Yalı satan taraf ise Bebek'in köklü ailelerinden olan Karamanoğlu Ailesi oldu. Ailenin en dikkat çeken mülklerinden biri olan Bebek Otel, halen The Stay Grubu tarafından işletiliyor. Yalıyı satan Selçuk Karamanoğlu'nun ise 1980'li yıllardan bu yana ABD'nin Maine eyaletinde ikamet ettiği ve yurt dışında da gayrimenkul yatırımları bulunduğu biliniyor.

EFELER ÇİFTLİĞİ'Nİ DE ALMIŞLARDI

Altınmarka Grubu, bu yıl Aydın'da bulunan Efeler Çiftliği'ni de Söktaş Grubu'ndan satın almıştı. Grup böyle tarım alanında yatırımlarına ivme kazandırmıştı.