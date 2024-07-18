Bitcoin’de düşüş hızlanır mı? Yeni zirve ne zaman?

Bitcoin’de son dakika! 18 Temmuz 2024 BTC fiyatı 64 bin 500 dolardan güne başlıyor. Hızlı yükselişin ardından soluklanma yaşanırken; BTC’de 63 bin 900 dolar destek ve 65-66 bin bandı direnç bölgesi olarak takip ediliyor. Trump ve FED desteğini arkasına alan BTC’de bundan sonra düşüşlerin sınırlı kalabileceği ve MT Gox baskısının da ortadan kalkmasının ardından, daha belirgin yükselişlerin yaşanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de hızlı gerçekleşen yükselişin ardından bir miktar “soluklanma” hareketi takip ediliyor. Haftaya 60 bin dolar sınırından başlayan Bitcoin, dünkü işlemlerde en yüksek 66 bin 150 doları test etti. Böylece hafta başından itibaren gerçekleşen yükseliş %10’a yaklaşmıştı. Akşama doğru kâr satışlarıyla birlikte fiyatlar tekrar 65 bin doların altına döndü.

18 TEMMUZ 2024 BİTCOİN FİYATI

Küresel borsalarda 18 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı 64 bin 500 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. 100 günlük hareketli ortalama, 64 bin 400 dolarda bulunuyor. BTC’de yükseliş isteğinin devam edebilmesi için, ilk etapta 100 günlük ortalamanın korunması önemseniyor. Daha aşağıda ise 50 günlük ortalama seviyenin de destek verdiği 63 bin 900 dolar, kritik destek olarak öne çıkıyor.

2 HAFTADA %20 YÜKSELİŞ

5 Temmuz’da 53 bin 500 doları gören BTC’de, o tarihten sonra yaşanan yükseliş yaklaşık %20 oldu. Bu kadar hızlı yükselişin ardından bir miktar duraklama ya da kâr satışının normal karşılanması gerektiğini belirten analistler, “65 bin dolar üzerinde birkaç günlük kapanış görülmesi halinde, 68 bin dolara varabilecek ikinci bir yükseliş dalgası da söz konusu olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Temel olarak bakıldığında son günlerde BTC lehine gelişmeler yaşanıyor. ABD’de “kripto para dostu” Trump’ın Başkanlık yarışında favori olmasının; bundan sonraki süreçte BTC’de yaşanabilecek düşüşlerin sınırlı kalmasını ve “alım fırsatı” olarak görülmesini destekleyebileceği belirtiliyor. FED’in de faiz indirim sürecinin başlamasıyla birlikte, ABD’de ETF’ler kanalıyla BTC’ye para girişinin canlı kalması bekleniyor.

MT GOX ENDİŞESİ

BTC’de şu anda tek endişe kaynağı, yaklaşık 8 milyar dolarlık Bitcoin arzını sürdüren “Japon MT Gox borsasının dağıtımları” olarak öne çıkıyor. Piyasadaki olumlu havayla birlikte bu arzın da karşılanması ve sonbahar aylarının da yaklaşmasıyla birlikte tekrar tarihi zirvelere doğru hareketliliğin yaşanabileceği beklentileri de ağırlık kazanmaya başladı.