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CHP'li belediyede maaş krizi! İşçiler kazan kaldırdı: Kiramızı, faturamızı ödeyemiyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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CHP&#039;li belediyede maaş krizi! İşçiler kazan kaldırdı: Kiramızı, faturamızı ödeyemiyoruz
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçiler, iş bıraktı. Aylardır ücretlerini zamanında ve eksiksiz alamadıklarını belirten işçiler, belediyeden alacaklarının giderek arttığını söyledi. İşçiler, "Kiramızı, faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu mağduriyet karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Geriye dönük haklarımız daha fazla gecikmeden yatırılmalıdır" dedi.

Beşiktaş Belediyesinde çalışan bazı işçiler, maaşlarını zamanında ve eksiksiz alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) İstanbul 1 No'lu Şubesinden yapılan açıklamada, belediye işçileri olarak emeği ve hakkı savundukları belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş Belediyesinde çalışan biz işçiler, aylardır ücretlerimizi zamanında ve eksiksiz alamıyoruz. İmzalanmış toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımız sistematik biçimde yok sayılıyor. Beşiktaş Belediyesi işçileri olarak bizlerin belediyeden ücret alacaklarımız giderek artıyor." ifadeleri kullanıldı.

CHP'li belediyede maaş krizi! İşçiler kazan kaldırdı - 1. Resim

"KİRAMIZI FATURAMIZI ÖDEYEMEZ HALE GELDİK" 

Geçen yılın temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait toplu iş sözleşmesi farklarının, bu yıl mayıs ayına ait maaşların ödenmediği iddia edilen açıklamada, Beşiktaş Belediyesinden emekli işçilerin de kıdem tazminatlarını alamadığı öne sürüldü.

Açıklamada, bütün bunlara rağmen herhangi bir gerekçe sunulmadığı, ödeme takviminin iletilmediğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kiramızı, faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu mağduriyet karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Beşiktaş Belediyesi yönetimi, işçilerin mağduriyetini derinleştirmemeli, alacakları düzenli ve eksiksiz olarak derhal ödemelidir. Geriye dönük haklarımız daha fazla gecikmeden yatırılmalıdır. Beşiktaş Belediyesi işçilerinin, kıdem tazminatları ödenmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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