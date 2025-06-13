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Çiftçi için bereketli olsun! Hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çiftçi için bereketli olsun! Hasat başladı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde buğday hasadı başladı. Çıkrıkçı Mahallesi Ayvaçukuru mevkiinde yapılan ilk hasat sırasında biçerdöver kontrolleri ve sahada denetimler gerçekleştirildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, hasat alanlarını ziyaret ederek çiftçilere eşlik etti. Üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunan yetkililer, çalışmaları yerinde inceledi.

Çiftçi için bereketli olsun! Hasat başladı - 1. Resim

ÜRETİCİLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde yapılan denetimlerde biçerdöver operatörlerinin yetki belgeleri, dane kayıpları ve teknik uygunluk gibi konular kontrol edildi. Ayrıca hasat sırasında ve öncesinde alınması gereken yangın tedbirleri hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Çiftçi için bereketli olsun! Hasat başladı - 2. Resim

YANGIN UYARISI 

Yangın riskinin yüksek olduğu yaz döneminde üreticilerin, hasat sırasında yangın söndürme ekipmanı bulundurması, biçerdöver operatörlerinin yetki belgeli ve deneyimli kişilerden oluşması, sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde hasat yapılmaması konularında uyarıldığı bildirildi.

Çiftçi için bereketli olsun! Hasat başladı - 3. Resim

Buğday hasadının bereketli geçmesini dileyen yetkililer, emek veren tüm çiftçilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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