Dolar bayrama hareketli başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,29 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 44,92'den, sterlin ise 53,24'ten alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 üzerinde 39,27'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 39,29 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 44,92'den ve sterlin/TL yüzde 53,24'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD İSTİHDAM RAPORUNDA

ABD yönetiminin ticaret politikaları küresel ekonomide temel belirsizlik kaynağı olmayı sürdürürken, ABD ekonomisinin gidişatına dair daha fazla bilgi edinmek için bugün açıklanacak istihdam raporu verileri yakından takip ediliyor.

Analistler, ADP özel sektör istihdamı verisinin mayıs ayını yansıttığını hatırlatarak, özel sektör istihdamına ilişkin zayıf gelen verilerinin ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD'deki büyümeye yönelik daha net sinyaller vereceğini söyledi.

İstihdam rapor verilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesinin ardından iki isim arasındaki artan gerilim de yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD VE ÇİN ARASINDA KRİTİK TEMAS

Tarifeler cephesinde ise ABD yönetiminin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü tarife müzakereleri takip edilmeye devam ediyor. Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü.

Trump, görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleri konularını ele aldıklarını belirterek, iki ülkenin heyetlerinin kısa süre içinde belirlenecek bir yerde bir araya geleceğini aktardı.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme takip edilirken, yurt içi piyasalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacak.