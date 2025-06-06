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Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Buna göre, Euro Bölgesi ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 büyüme gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde yılın birinci çeyreğine ilişkin istihdam ve GSYH öncü verilerini güncelledi. Buna göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 arttı. GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,5 artış gösterdi.

PİYASA BEKLENTİSİNİ AŞTI 

Piyasa beklentisi ve Eurostat'ın daha önce yayımladığı öncü veriler, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyrek bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,2 arttığı yönündeydi.

Büyüme verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ve öncü verilerin yukarı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,4, Fransa'da 0,1, İtalya'da 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da değişmedi, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya'da 0,7 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

İSTİHDAM VERİLERİ

Euro Bölgesi'nde istihdam, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

AB'de ise istihdam ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre değişmedi, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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