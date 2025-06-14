Hasat başladı! İç piyasaya kilosu 150 liradan, yurt dışına 300 liradan satılıyor

Coğrafi işaretli Demirci kirazında hasat başladı. Manisa'nın Demirci ilçesinde yetişen kirazlar, büyüklüğüne göre ayrılıp hem iç hem de dış piyasaya sunuluyor. Rusya ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen kirazlar, ihracata 300 lira, iç piyasaya ise 150 liradan satılıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli Demirci kirazının üreticileri sabah erken saatlerde gittikleri bahçelerde, öğleye kadar kiraz hasadı yapıyor. Tarlalarda genellikle kadınların çalıştığı hasatta toplanan kirazlar büyüklüğüne göre ayrıldıktan sonra kasalanarak ilçeye gelen firmalar tarafından yurt dışı ve yurt içi piyasa arz ediliyor. Özellikle başta Almanya ve Rusya ile diğer Avrupa ülkelerine ihraç edilen Demirci Kirazı, sezon sonunda olgunlaşmasıyla ön plana çıkıyor.

"ARAZİMİZ ZİRAİ DONDAN FAZLA ETKİLENMEDİ"

20 yıldır kiraz üreticisi olan emekli öğretmen Serpil Erbak "Sınıf öğretmenliği yaptım 33 yıl. Boş zamanlarımızı değerlendirdik kiraz üretimine başladık. Bu yıl bilindiği üzere Türkiye geneli don olayı yaşandı. Bizim arazimiz çok fazla etkilenmedi. Şu anda 3 ton üzeri ürün bekliyoruz. Tarlamızda 450 kiraz ağacımız var. Yardımcılarımız ağaçtan topluyor kasalarla geliyor, burada kalibresine göre ayırma yapıyoruz. Küçükleri 2. el olarak iç piyasaya gidiyor. Tüm üreticilerimiz işini şansa bırakmasın. Tarlalarımızı sigorta yaptıralım" dedi.

"900 LİRA YEVMİYE ALIYORUM"

Kiraz üreticisi Fadime Akkaya ise "Sabah 6’da hasada başlıyoruz. Öğleye kadar hasat yapıyoruz. 900 lira yevmiye alıyorum. Bu yıl kiraz geçen yıla göre az" diye konuştu.

"İHRACAT KİRAZIMIZ 300 LİRA"

Bu yıl fiyatların yüksek seyrettiğini söyleyen kiraz tüccarı Mehmet Gürkaş ise "İhracat kirazımız başfiyat 300 lira, iç piyasa ise 150 lira. Halkımız kirazını tarlada kalibresine göre ayırıyor. 24 kalibre ve üstü ihracata gönderiliyor. 18-24 kalibre ise iç piyasaya sunuluyor. Bu sene fiyatlar kiraz çok olmadığı için yüksek" dedi.