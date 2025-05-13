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İstanbul'a bir Kent Lokantası daha! Bugün hizmete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;a bir Kent Lokantası daha! Bugün hizmete açıldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakırköy Belediyesi de Kent Lokantası açan belediyeler kervanına katıldı. İlçenin ilk Kent Lokantası, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

Bakırköy Belediyesince Cevizlik Mahallesi'nde yaptırılan Kent Lokantası hizmete girdi.

Lokantanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kent lokantalarının, İstanbul'un dört bir yanına yayılmış halkçı projelerden biri olduğunu söyledi.

"BU DUALAR BİZE ÖMRÜMÜZ BOYUNCA YETER"

İBB'nin 17 ilçede, 18 Kent Lokantası ile hizmet verdiğini dile getiren Aslan, "Her gün 4 çeşit yemekten oluşan menümüzü, uygun fiyatla hemşehrilerimize sunuyoruz. Kent lokantalarımıza gelen öğrencilerimizin, kıt kanaat geçinen vatandaşlarımızın, emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veren büyüklerimizin hayır duasını alıyoruz. Bu dualar, bize ömrümüz boyunca yeter." ifadelerini kullandı.

BAKIRKÖY'DEKİ İLK LOKANTA

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise "Bugün burada güvenli, sağlıklı ve ekonomik yemeğe herkes erişebilsin diye, ilk Bakırköy Kent Lokantamızı açıyoruz. Kent Lokantaları, vatandaşın en temel ihtiyacıdır." dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle lokanta hizmet vermeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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