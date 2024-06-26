Kritik karar cuma geliyor! Borsa ‘gri liste’ sonrası yeni zirvelere mi?

Borsada son dakika! BİST100 endeksi son kapanışını 10.679’dan kapanış gerçekleştirdi. Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasına dair kararın, cuma günü açıklanması bekleniyor. Böylece orta ve uzun vadede dış sermaye girişinde artış ve “borsada yeni zirvelere doğru yolculuk” beklentisi öne çıkacak. Kısa vadede vergi paketi belirsizliği baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Endeks için aşağıda 10.500 ve yukarıda 10.850 kısa vadeli kritik seviyeler…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 0,82 değer kaybederek 10.679’dan kapanış gerçekleştirdi. Son dönemde FED baskısı sebebiyle gelişmekte olan ülkelerde risk priminde artış yaşanıyor. İç piyasalarda da buna paralel olarak Türkiye’nin CDS risk primi, bir haftalık süreçte 260’tan 280’e doğru hareketlendi.

Öte yandan Türkiye özelinde haftalardır beklenen “gri listeden çıkış” günü yaklaştı. Cuma günü OECD’ye bağlı FATF tarafından yeni listenin açıklanması ve Türkiye’nin de gri listeden çıkarılması bekleniyor. Bu etkiyle birlikte orta ve uzun vadede dış sermaye girişinde yükseliş ve borsada da yeni zirvelere doğru yolculuk destek bulabilecek.

KÂR SATIŞLARI YAŞANIYOR

Daha kısa vadeye bakıldığında, bayram haftasındaki iki işlem gününde borsada yüzde 3’e yaklaşan bir yükselişin yaşandığına dikkat çeken analistler, “Normal şartlarda böyle dönemlerde daha hacimsiz piyasa görürdük ancak önemli bir atak gerçekleşti ve kısa vadeli direnç seviyelerine ulaşıldı. Bu hafta bunun bir kâr satışı yaşanıyor” şeklinde konuşuyor.

BORSADA 3 GELİŞME ÖNEMLİ

Bununla birlikte vadeli işlem kontratlarında bu hafta vade sonunun yaklaştığını hatırlatan analistler, “O tarafta da pozisyon ayarlamaları yapılıyor. Ayrıca bu hafta toplam büyüklüğü 3 milyar TL olan iki halka arz gerçekleşecek. Diğer yandan yabancı yatırımcı satışlarının da borsada devam ettiği gözleniyor. Bütün bunlar borsa üzerinde baskı oluşturuyor” diyor.

ENDEKSTE BU SEVİYELERE DİKKAT

BİST100’de son 1 aylık süreçte 11.088 zirvesinden 9958’e kadar gerçekleşen gerilemenin ardında yukarı dönüş yaşandı. Bu aralığın yüzde 50 ve yüzde 61,8 geri alım seviyeleri 10.650 ve 10.500 seviyelerine işaret ediyor. Muhtemel geri çekilmeler halinde bu destek bölgesinin korunmasının önemine vurgu yapılıyor. Yeni zirve için ise 10.850 direncinin hacimli olarak geçilmesi gerektiği ifade ediliyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu arada borsada dünkü işlemlerde BİST100 kapsamında bulunan ASTOR, FROTO, BTCIM, MGROS, ANSGR, ARCLK gibi hisselerde yüzde 2 ve üzerinde yükseliş yaşandı. VAKBN, CWENE, AKFYE, SAYAS, HALKB, BIOEN, EUPWR gibi hisselerde ise yüzde 4 ve üzerinde değer kayıpları görüldü.

TUPRS, AKBNK, SAHOL ve ASELS en çok para çıkışı gerçekleşen hisseler olurken; dünkü işlemlerde de yabancı kurumların satışı dikkat çekti.