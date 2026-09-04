Denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte, tezgahlar şenlendi. Bu yıl palamut bolluğu yaşanırken, fiyat da vatandaşları sevindirdi. 500 gramlık palamutlar tanesi 100 liradan kapış kapış satılıyor.

Denizlerde av yasağının sona ermesi ile birlikte balıkçı tekneleri 1 Eylül itibarıyla "Vira bismillah" diyerek denizlere açıldı. Yeni av sezonunun açılmasıyla denizlerde palamut bereketi yaşandı. Taze balıklar denizden çıkar, çıkmaz Düzce şehir merkezinde de tezgahlardaki yerini aldı. Karaca Mahallesi'ndeki bir balıkçıda da yeni sezon palamutlar tezgaha indirildi. Taze balık geleceğini öğrenen vatandaşlar, balık tezgaha inmeden balıkçı önünde sıraya girerek tane hesabı onlarca balık aldı.

Palamudun fiyatını gören sıraya girdi! Kapış kapış satılıyor

"ANKARA'DAN GELİP HER PERŞEMBE BALIK ALIYOR"

Ankaralı olan ancak iş gereği her perşembe günü Sakarya'ya giden bir vatandaş "Ben her perşembe günü iş icabı Sakarya üzerinden Ankara'ya dönüyorum. Düzce'ye uğrayıp, balığımı almadan gitmiyorum. Çok memnunuz. Fiyatlar çok hesaplı oluyor. Esnaf kardeşlerimiz balığımızı temizliyorlar. Fiyatlardan da esnafımızdan da çok memnunuz" dedi.

Palamudun fiyatını gören sıraya girdi! Kapış kapış satılıyor

"BU SENE BALIK BOL VE UCUZ"

Balıkçı İsrafil Işık, balığın bu yıl bol olduğunu söyleyerek "Yeni sezon hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun ve bol bereketli geçsin. Bu sene palamut sezonu. Palamut bol. Bol bol yiyeceğiz inşallah. Fiyatlar da iyi. Şu anda palamutlar 500 gram geliyor. İleriki zamanlarda palamut biraz daha büyüyecek. Büyüdüğü zaman daha da yağlanacak. Şu anda dahi fiyatlar uygun. Herkesi palamut ve balık almaya davet ediyoruz" dedi.

Palamudun fiyatını gören sıraya girdi! Kapış kapış satılıyor

"ANNE SÜTÜNDEN SONRA TEK DOĞAL BESİN KAYNAĞI BALIK"

İsrafil Işık, balık ürününün doğal ortamda yetiştiğine dikkat çekmek amacıyla slogan geliştirerek "Anne sütünden sonra tek doğal besin kaynağı balık. Başka yok. İlaç yok, gübre yok. Doğal olarak kendi başına besleniyor. Bu sene vatandaşlarımız bol bol balık yiyecekler. Balıklar günlük, taze gelmeye başladı. Bizim aldığımız balıkları kör bıçak keser dağılma yapmaz. Alacaksan taze ve kaliteli balık alacaksın" şeklinde konuştu.

Düzce'de sezonun ilk ürünü palamut yaklaşık 500 gram geliyor tanesi 100 liradan satılıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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