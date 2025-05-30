Son 30 yılın en büyük kuraklığı! Üretici kara kara düşünüyor, verim yarı yarıya düştü

Hatay'da kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimi buğday üreticilerini olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda dönüm başına 800 kilo ürün alan üreticiler, bu yıl ise bu rakamın 400 kilograma kadar düştüğünü söyledi. Tarlasında hasat yapan çiftçi Mehmet Ali Güler, "Şu an ekinlerimizin yaklaşık yüzde 50'si zarar gördü. Böyle bir kuraklık son 20-30 yıldır yaşanmamıştı ve bu yıla denk geldi." dedi.

Türkiye'nin bereketli topraklarına sahip olan Hatay'da tarımsal ürünler kuraklıktan nasibini aldı. Kış ve ilkbahar mevsiminin kurak geçmesiyle Amik Ovası'nda ekili olan buğdaylar gelişimlerini yeterli oranda tamamlayamadı. Binlerce dönüm arazide ekili olan buğdayda bir çok çiftçi, masrafını kurtarmayacağını düşünerek mahsulü hayvanlara bırakırken bazısı da yeterli gördükleri arazilerinde hasada başladı.

VERİM YARI YARIYA DÜŞTÜ

Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bin dönümlük arazide buğday hasadı yapan çiftçi Mehmet Ali Güler, geçtiğimiz yıllarda dönüm başına 700-800 kilogram ürün elde etiğini, bu yıl rakamın 400 kilogram ile 500 kilogram civarına gerilediğini söyledi.

"BÖYLE BİR KURAKLIK SON 20-30 YILDIR YAŞANMAMIŞTI"

Amik Ovası'nda bin dönümlük arazisinde 3 biçerdöverle hasada başladığını ifade eden çiftçi Mehmet Ali Güler, "Buğday hasadı yapıyoruz. Bu yıl ekinlerimiz güzeldi ve gelişimi güzel geçti ama en son kuraklık ve yağışların az olması ekinlere zarar verdi. Şu an ekinlerimizin yaklaşık yüzde 50'si zarar gördü. Böyle bir kuraklık son 20-30 yıldır yaşanmamıştı ve bu yıla denk geldi. Burası yaklaşık bin dönüm buğday ekin sahamız var. Kuraklıktan dolayı ekinlerimiz zarar gördü. Şimdilik verimde yüzde 50 düşüş var. Geçen yıl arazilerimizde çilek ve patates ektiğimiz için az zarar gördük. Bu sabahtan itibaren benim arazimde 3 tane biçerdöver çalışıyor. Şu ana kadar 150 dönüme yakın yer biçtim. Şimdiye kadar verim ortalaması 400 kilogram civarında. Bu kadarına da şükür normalde güzel yağmurlar yağsaydı verimimiz 700-800 kilogram civarlarında olurdu. Yağış olmadığından dolayı zarar gördük. Geçen yıl az ekmiştim ama geçen yılın Nisan aylarının ortasında bayağı sıcak olmuştu. Sıcağın etkisi sebebiyle taneleri zayıf bırakmıştı. Geçen yıl iyi yağış aldık ama o sıcağın darbesine uğradık. Bu yıl hava ve iklim güzeldi ama yağış olmadı. En son yağışı Mart ayında bu yana çok az aldık ve bu yüzden buğdayı tatmin etmedi" ifadelerini kullandı.