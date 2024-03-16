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Haberler > Ekonomi > Yaşlılık ve engelli aylığı alanların beklediği haber geldi! Paralar hesaplarda 

Yaşlılık ve engelli aylığı alanların beklediği haber geldi! Paralar hesaplarda 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaşlılık ve engelli aylığı alanların beklediği haber geldi! Paralar hesaplarda 
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler kapsamında yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

"4,8 MİLYAR TL'Yİ HESAPLARA YATIRDIK" 

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız. Bu doğrultuda Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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