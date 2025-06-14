Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yumurta fiyatlarının neden arttığı ortaya çıktı

Yumurta fiyatlarının neden arttığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yumurta fiyatlarının neden arttığı ortaya çıktı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TÜİK'e göre yumurta üretimi geçen yıl kasımdan bu yana sürekli düşüyor. Üreticiler son dönemde kesime yönelirken, yumurta üretimi son 6 ayda 330 milyon adet azaldı.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünün nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerine göre, nisanda tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti. Nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 20,7 ve tavuk eti üretimi yüzde 23,5 arttı.

Yumurta fiyatlarının neden arttığı ortaya çıktı - 1. Resim

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE ÜRETİM YÜZDE 9,7 AZALDI 

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5 ve tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

Nisanda yumurta üretimi mart ayına göre de yüzde 5 düşerek, 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.

Yumurta fiyatlarının neden arttığı ortaya çıktı - 2. Resim

YUMURTA ÜRETİMİ SON 6 AYDA 329 MİLYON ADET DÜŞTÜ 

Geçen yıl kasımdan itibaren yumurta üretimi düşüyor. Kasımda tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, aralıkta yüzde 9, bu yılın ocak ayında yüzde 10,1, şubatta yüzde 10,8, martta ise yüzde 8,8 azaldı.

Geçen yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, son 6 ayda, 329 milyon 593 bin adet düşerek, bu yılın nisan ayına kadar 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'daki "ant ağaç" 800 yıldır ayakta! "Geçmişimizin tanığı"İran ordusuna kayıplar artıyor! İsrail saldırısında iki general öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kilosu 500 liraya çıktı! 63 yıldır yarışması yapılıyordu, bu yıl ağaçlarda bir tane meyve yok - EkonomiBu yıl ağaçlarda bir tane meyve yok! Kilosu 500 liraya çıktıHasat başladı! Antibiyotik yapımında kullanılıyor, Rusya, İspanya ve Almanya'ya gönderilecek - EkonomiHasat başladı! Antibiyotik yapımında kullanılıyorLitresi 50 lirayı aştı! Benzinin ardından bir zam da motorine - EkonomiLitresi 50 lirayı aştı! Benzinin ardından bir zam da motorineBİST 100'e 'Orta Doğu' nasıl yansıdı? Bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler - Ekonomiİşte bu hafta en çok yükselen ve düşen hisselerHayvancılıkta yeni şartlar: İşte yabancı çoban kriterleri... - Ekonomiİşte yabancı çoban kriterleri...AK Parti'den enerjide ‘süper izin’ dönemi! İzin süreçleri yarı yarıya kısalacak - EkonomiAK Parti'den enerjide ‘süper izin’ dönemi!
Sonraki Haber Yükleniyor...