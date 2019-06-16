Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Taşın-Düşün modeliyle 1.400 TL’den başlayan güncel rayiç kira bedelleriyle AND Pastel’deki yaşamı 1 yıl boyunca kiracı olarak deneyimlemek isteyenlere, ayrıca kiraladıkları dairede yüzde 15 indirim yapılıyor. Ödenecek depozito bedeli ise indirimli daire bedelinin yüzde 3’ü olacak şekilde hesaplanıyor. Kararlarını bugün vermek istemeyen kişiler bu sayede oturdukları evin fiyatını 1 yıl boyunca sabitleme şansına sahip oluyor. 1 yılın sonunda evi satın almak istemezlerse ödedikleri depozito bedelini, değerini kaybetmeden yüzde 20 faiz ile geri alabiliyor.