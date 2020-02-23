Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Dakar Arena'ya birkaç yüz metre mesafedeki Olimpiyat Stadyumu ve kompleksin inşaatını ise Türk şirketi Summa üstlendi. 238 milyon avroya mal olacağı açıklanan 50.000 kişilik stadyumun 2022 yılında Afrika'da ilk kez planlanan Gençlik Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapması planlanıyor. Tasarımda, ana stüktürü bir zarf şeklinde saran yumuşak kavisli eğrisel form yer alıyor ve çok katmanlı metal paneller dış cepheyi biçimlendiriyor. İkonik yapı tamamlandığında geceleri stadyumdan yayılan renkli ışık hüzmeleri ve yüzeye uygulanan ışık oyunlarıyla görsel şov sunacak.

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