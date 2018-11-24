Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.