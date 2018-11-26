Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmalarında, örgüt adına himmet ve kurban bağışı toplayan, "sohbet toplantısı" adı altında örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü toplantılara katılan, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatıranların da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 16 şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.
Tekirdağ'da FETÖ soruşturması, 16 gözaltı kararı var
26.11.2018 - 09:53 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 16 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Etiketler : tekirdağ,fetö,haberler,
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