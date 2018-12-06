Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, son 1 ayda düzenlenen 9 bin 765 iç güvenlik operasyonunda 194 sığınağın imha edildiğini, 129 silah, 17 bin 591 mühimmat ve 90 mayın ele geçirildiğini açıkladı.