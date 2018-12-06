İçişleri Bakanlığı, son 1 ayda düzenlenen 9 bin 765 iç güvenlik operasyonunda 194 sığınağın imha edildiğini, 129 silah, 17 bin 591 mühimmat ve 90 mayın ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir ayda 9 bin 765 operasyon
06.12.2018 - 10:04 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, son 1 ayda düzenlenen 9 bin 765 iç güvenlik operasyonunda 194 sığınağın imha edildiğini, 129 silah, 17 bin 591 mühimmat ve 90 mayın ele geçirildiğini açıkladı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
592122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592122.aspx
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