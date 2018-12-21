Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararına Türkiye'den ilk resmi tepki geldi. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi çözüm için önemli bir adım. Şimdi siyasi sürece odaklanmalıyız" ifadesini de kullandı. Bakan Çavuşoğlu, askerlerin çekilişinin Türkiye ile birlikte koordine edilmesinin öneminin de altını çizdi. "Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli, çekilmede bir boşluk olmamalı" dedi.