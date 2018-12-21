ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararına Türkiye'den ilk resmi tepki geldi. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi çözüm için önemli bir adım. Şimdi siyasi sürece odaklanmalıyız" ifadesini de kullandı. Bakan Çavuşoğlu, askerlerin çekilişinin Türkiye ile birlikte koordine edilmesinin öneminin de altını çizdi. "Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli, çekilmede bir boşluk olmamalı" dedi.
ABD'nin kararı sonrasında Türkiye'den ilk açıklama
21.12.2018 - 14:22 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD'nin Suriye'den asker çekme kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Ankara,
594556 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594556.aspx
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