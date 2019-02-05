Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı. Kalın özetle şunları söyledi:

(Askerlik süresi): 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinde Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Bakanlık bunu Kabine’ye arz etti, ardından Cumhurbaşkanımıza arz edilecek.

(IMF iddiası): Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük operasyonlardır. Bunun nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de görüyoruz.

(Akdeniz’de sondaj): Türkiye’yi Antalya körfezine hapsetmeye çalışan yaklaşımları kabul edemeyiz. Özellikle Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye Türkiye’nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir.

(Fırat’ın doğusu): Bu bölgeden Türkiye’ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz. Bu bölgenin kontrolü Türkiye’de olmalı. ABD ile “güvenli bölge” yi konuşuyoruz.

(Esad rejimi ile görüşme): Bize göre Esad rejimi, meşruiyetini yitirmiş ve geleceği vadetmekten uzak olan bir rejimdir. İstihbarat birimlerimiz Türkiye’nin güvenliği çerçevesinde zaman zaman farklı merkezlerle buna Şam’da dahil, Haseke, Kamışlı’daki rejim unsurları da dahil olmak üzere birtakım temaslarda bulunabilirler. Bunda şaşıracak bir durum yok ama bu direkt rejimin meşruiyetini tanıma anlamına gelmez.