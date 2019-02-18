Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi. Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti. Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

MANİSA VALİSİ'NDEN 'UÇAK DÜŞTÜ' İHBARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Selendi'de uçak düştüğü iddiasıyla ilgili olarak "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" dedi.