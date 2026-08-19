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Yeni dönem öğretmen seminerleri takvimi! Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak?

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Yeni dönem öğretmen seminerleri takvimi! Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak?
Fotoğraf Başlığı Yeni dönem öğretmen seminerleri takvimi! Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak?

Yeni dönem öğretmen seminerleri takvimi eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne göre öğretmenlerin yeni eğitim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar kısa süre sonra başlayacak. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

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Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı yeni duyurular paylaşıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenciler ve öğretmenler için yol haritası olan çalışma takvimi yayımlandı. Takvimle birlikte öğretmen seminerleri tarihleri de netleşti.

Yeni dönem öğretmen seminerleri takvimi! Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak?
Başlık ResmiYeni dönem öğretmen seminerleri takvimi! Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak?


Öncelikle yeni eğitim dönemi öğrencilerden önce öğretmenler için mesleki çalışma programı ile başlayacak. Seminer haftası öğretmenler için 1 Eylül'de başlayacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Öğretmenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan Eylül seminerlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. Seminerlerin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı MEB'in açıklamasının ardından netleşecek. Öğretmenlerin Haziran 2026 dönemi mesleki çalışma programı ise online olarak gerçekleştirilmişti.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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