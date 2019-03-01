Ayrıntılar geliyor...
Devlet Bahçeli'den önemli seçim açıklamaları
01.03.2019 - 17:35 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Türkiye’miz tarihi bir sürecin tam ortasında, makûs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir. Ya bu devran dev bir doğruluşla geleceğe uzanacak ya da heba olarak ufalanıp gidecektir."
Etiketler : MHP,Devlet Bahçeli,
607913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607913.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER