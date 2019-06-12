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4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12.06.2019 - 08:18 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 08:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı tarafından, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli ‘’Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu”nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.' açıklaması yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : pkk,terörist,
630488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630488.aspx
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