Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK’nın İstanbul seçimlerini yenilenme kararının “hak gasbı” olduğunu iddia eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Biliyoruz ki 31 Mart’ta, Türkiye halkları İstanbul Belediyesini kazandı” diyerek hukuk tanımazlığını bir kere gözler önüne serdi. Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde hukuksuzluk yaşandığını, buna 23 Haziran’da cevap vermek için bir “demokrasi ittifakı” oluşturduklarını iddia etti. Ağzındaki baklayı çıkaran Buldan “İstanbul bizimdir. İstanbul’u hiç kimseye teslim etmeyeceğiz, vermeyeceğiz. İstanbul Kürtlerindir, İstanbul kadınlarındır, İstanbul Türkiye halklarınındır ama AKP’nin olmayacak. Bu belediyeyi AKP’ye vermeyeceğiz. İstanbul seçimleri artık Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında yaşanan çekişmenin çok çok ötesindedir. AKP’ye kaybettirmek üzere İstanbul’da demokrasi güçlerinin adayı kimse, oyunu onlara verecektir” diyerek CHP ile yaptıkları ittifakı açıkça dile getirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de CHP’nin her defasında inkâr etmeye çalıştığı işbirliklerini dile getirmişti. Temelli “23 Haziran’da CHP’ye oy verirseniz, İmralı’nın yolu açılır” şeklinde küstah açıklamada bulunmuştu.