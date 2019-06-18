Sayıştay'dan yapılan denetim raporu açıklamasında "Gönderilen raporlara göre kamu zararı değerlendirilmesi yapılamaz." denildi. Açıklamada "Raporda 'kamu zararı' veya 'usulsüzlük yoktur' ifadelerine yer verildi..
Sayıştay'dan CHP'ye yalanlama
18.06.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sayıştay'dan denetim raporu açıklaması: Gönderilen raporlara göre kamu zararı değerlendirilmesi yapılamaz.".
Etiketler : Sayıştay,CHP,
631633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631633.aspx
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