Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayıştay'dan yapılan denetim raporu açıklamasında "Gönderilen raporlara göre kamu zararı değerlendirilmesi yapılamaz." denildi. Açıklamada "Raporda 'kamu zararı' veya 'usulsüzlük yoktur' ifadelerine yer verildi..