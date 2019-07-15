Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz’un ardından FETÖ’nün TSK içerisinde kalan kriptolarına yönelik en büyük darbe ankesör soruşturmasıyla vuruldu. Örgütün kripto yapılanmasını deşifre eden ankesör soruşturması kapsamında şimdiye kadar mühim bir kısmı Ankara ve İstanbul’da olmak üzere toplamda 894 operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde mahrem imamlar ile sorumlusu olduğu örgüt üyelerinin kullandığı 4 bini aşkın ankesörlü-kontörlü telefon tespit edildi. Bunlardan 485’inin İstanbul’da, 477’sinin ise Ankara’da olduğu belirlendi. Söz konusu ankesörlü telefonların 1 Ocak 2010-1 Ocak 2018 yılları arasındaki HTS kayıtları analiz edildi. Bu şekilde şüpheli asker listesine ulaşıldı ve ilk operasyonun düğmesine 31 Mart 2017 tarihinde basıldı.

14 BİN 634 ŞÜPHELİ

Başsavcılıkların koordinasyonunda emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalarla söz konusu operasyonlar bütün Türkiye’ye yayıldı. En kapsamlı operasyonlar ise Ankara ve İstanbul’da yapıldı. İki senede toplamda 894 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlardaki şüpheli sayısı ise 14 bin 634.

5 BİN 127’Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 13 bin 357’si gözaltına alındı. Bin 34 şüphelinin ise yapılan operasyonlarda firari konumda olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5 bin 127’si tutuklandı. 7 bin 382 şüpheli denetimli serbestlik kapsamına alınırken 803 kişi ise serbest kaldı.

İTİRAFÇI ORANI YÜZDE 43

İtirafçı örgüt üyesi askerlerin beyanlarıyla yüzlerce kripto asker ile mahrem imam deşifre edildi. İtirafçı olan askerler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlerden özellikle son imamını söyleyenler itirafçı sayıldı. Buna göre, 13 bin 357 şüpheliden 5 bin 743’ü itirafçı oldu. Ankesör soruşturmalarındaki itirafçı oranı yüzde 43’lere ulaştı. Böylelikle örgüt içerisindeki çözülmede sağlandı.

ANKARA’DA 58 OPERASYON

Ankara’da ise gerçekleşen ankesör soruşturması kapsamında toplamda 58 operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 2 bin 13 şüpheliden 878’i tutuklandı. 979’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin 40’ı da serbest kaldı. İtirafçı olanların sayısının ise 538 olduğu aktarıldı. Şüphelilerden 264’nün firari olduğu soruşturmalar kapsamında hakkında adli ve idari işlem yapılanların toplam sayısı 3 bin 641.

YÜZ YÜZE İRTİBATA BAŞLADILAR

Başsavcılıklarca söz konusu soruşturmalar kapsamında yüzlerce asker hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan davalar açılmaya da devam ediliyor. Düzenlenen iddianamelerde, örgüt üyesi askerlerle mahrem imamlar arasında yapılan ankesör görüşmelerinin 2017 yılına kadar devam ettiğine dikkat çekildi. Bu tarihten sonra sabit hatlardan askerî personelinin aranmamasına dikkat edildiği, bunun sebebinin ise söz konusu örgütsel iletişimin deşifre olmasından kaynaklı olduğu belirtildi. Bu süreçten sonra askerler ile mahrem imamların nasıl irtibat kurduğuna ilişkin ise şu tespit yapıldı: Askerî personel ile görüşme yapmak istenildiği zaman lojmanlarda oturmayan ve FETÖ üyesi askeri personelin evlerine gidilerek irtibat kurulduğu ya da asker şahsın mahrem imamın evine gitmesi şeklinde irtibat kurulmaya çalıştığı anlaşılmıştır.