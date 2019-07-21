Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 353. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte dışarı çıkan şahıs, cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Cüzdanını almak için geri dönen şahıs, sokağa girdiğinde evlerinden duman çıktığını görünce vakit kaybetmeden durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın zemin katında çıkan yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Adamın unutkanlığı büyük bir faciayı önlerken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.







