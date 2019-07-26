Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Selahattin Menteş için Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi. AYM Başkanı Zühtü Arslan, yaptığı konuşmada, 2010 Anayasa değişikliğiyle hukuk sistemine dâhil edilen bireysel başvurunun, Türk yargısında yapılan en büyük reform olduğunu söyledi. Bireysel başvurunun amacının ülkedeki her bir hak ihlalini tek tek ele almak suretiyle gidermek değil, hak ihlallerinin kaynağını kurutmaya yönelik kararlar vermek olduğunu kaydeden Arslan, böylelikle hukuk düzeninin, hak ihlali üretmeyecek bir hâle gelmesinin sağlanacağını ifade etti.

Zühtü Arslan, giderek artan bireysel başvuru sayısı nedeniyle Anayasa Mahkemesinin iş yükünün de arttığını belirterek “Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den bugüne kadar toplam 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini mahkememiz karara bağlamıştır. Şu ana kadar derdest başvuru sayısı 46 bin kadardır. Artan başvuru sayısıyla başa çıkabilmek için gerekli tedbirleri aldık ancak geldiğimiz noktada, bireysel başvurunun işleyişine yönelik birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz” diye konuştu.

“İHLALİN KAYNAĞINI KURUTMAK İSTİYORSAK...”

Arslan, şöyle devam etti: Eğer ihlalin kaynağını kurutmak, yeni ihlalleri engellemek istiyorsak öncelikle Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında ne söylediğini anlamamız gerekiyor. Bazen mahkemelerimiz önündeki uyuşmazlıkta karara varabilmek için yeni bir bireysel başvuru bekliyor. Hâlbuki benzer konuda Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı verdiyse mahkemelerimiz yeni bir başvuru yapılmasını beklemeden, oradaki ilkeleri değerlendirerek karar verebilir. Bu da yeni ihlalleri, dolayısıyla yeni bireysel başvuruları engeller. Temel hakların korunması, devletin ortak hedefidir hatta devletin varlık sebebidir. Bu hedefe doğru evrilmek için kurumlar arası iş birliği anayasal bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor.