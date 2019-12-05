Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" dedi.
Bakan Selçuk'tan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama
05.12.2019 - 15:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" dedi.
Etiketler : Ceren Özdemir,Bakan Selçuk,
666843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666843.aspx
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