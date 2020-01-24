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Bakan Soylu: '4 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı'
24.01.2020 - 22:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Soylu, “Depremde Elazığ’da 2, Malatya’da 2 olmak üzere 4 kişi öldü. Bize ulaşan bilgilere göre Elazığ’da 44, Malatya’da 40 olmak üzere 84 kişi yaralandı.” dedi.alı olduğu intikal eti bize"
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677173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677173.aspx
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