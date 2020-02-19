Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/KCK'ya milis/iş birlikçilik yapan, terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, eylem/etkinliklere katılan, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütünün propagandasını yapan, ölen örgüt mensuplarının cenaze ve taziyelerine katıldığı tespit edilen, aralarında Muş ve Varto Belediyesi HDP'li meclis üyeleri, Varto HDP ilçe başkanı, Muş Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yöneticisi, ihraç memur ve halen aktif görev yapan bir öğretmen olmak üzere 28 şüpheli yakalanmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap ve 2 silah ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla 6'sı emniyetten serbest kalmıştır."