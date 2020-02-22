Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib şehrinde Esad rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın son görüntüleri ortaya çıktı.

İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerince göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından düzenlenen hava saldırısında sözleşmeli er Mustafa Ertürk ile şehadet mertebesine ulaşan teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın acı haberi İzmir’in Torbalı ilçesinde oturan kardeşini ziyarete gelen baba Remzi Fırıncıoğulları’na verildi. Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, bina önünde 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulunduruldu. Şehit Fırıncıoğulları’nın amcasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesinin Narlıdere ilçesinde ikamet ettiği, annesi Münteha Fırıncıoğulları’nın ise Bursa’da olduğu belirtildi.



“Etraf hep böyle...”

Bekâr olan şehit teğmenin saldırıdan bir gün önce çekilen video görüntüleri ortaya çıktı. Fırıncıoğulları’nın cep telefonu ile çekilen ve yakınlarına gönderdiği görüntüde “Durum bu... Dünkü uçak saldırısından ucuz kurtulduk, iyi saklandık. Etraf hep böyle... İyi saklandık yani” demesi yürekleri burktu.



“Mustafa, oğlum bırakma beni”

İdlib’de şehit düşen tankçı sözleşmeli er 23 yaşındaki Mustafa Ertürk, memleketi Gaziantep’te son yolculuğa uğurlandı. Bahaeddin Nakıboğlu Camii’nde düzenlenen törene şehidin annesi Hatice, babası Osman ve kardeşleri Yasin, Fatma Gizem ile yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Babasının tabutuna sarılarak “Oğlum Mustafa’m bırakma beni” diye gözyaşı döktüğü şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazını müteakiben asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi. Mustafa Ertürk, Esad rejiminin şubat ayı içerisinde şehit ettiği Gaziantepli üçüncü kahraman oldu.