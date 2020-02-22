Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne çevreleri dışındaki bölge genelinde hafif yağmur öngörülürken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.