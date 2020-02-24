Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 50 araçlık yeni bir askeri konvoy siviller için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla sabah saatlerinde İdlib’e girdi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Türk askerlerine eşlik etti.