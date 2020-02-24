Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 50 araçlık yeni bir askeri konvoy siviller için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla sabah saatlerinde İdlib’e girdi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Türk askerlerine eşlik etti.
TSK konvoyu İdlib’e girdi
24.02.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait yaklaşık 50 araçlık konvoy İdlib’e girdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,TSK konvoyu,İdlib,
683585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683585.aspx
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