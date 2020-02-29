Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siber güvenlik uzmanları, Emniyet ile birlikte gece boyu mesai yaparak, halkı yanıltmaya yönelik paylaşımları yayan hesapları tek tek tespit etti. Bu hesapların sahipleriyle ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün provokatif sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yaptığı incelemede 91 hesaba ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi. Bu sayının yükselebileceği ifade ediliyor. FETÖ ve PKK’ya yakın hesapların bu tip paylaşımları etkin bir şekilde yaydığı görüldü. Farklı çatışma videoları ve sahte whatsapp konuşmaları paylaşımlarıyla vatandaşlar üzerinde etki uyandırılmaya çalışıldı. Bu arada, Türkiye genelinde Twitter’a erişim sorunu yaşandı. Dezenformasyona karşı, birçok farklı sosyal medya kanalına yönelik yavaşlatma uygulandığı öğrenildi. Osman Çobanoğlu ANKARA