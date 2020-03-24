Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacak.
Göksel Gümüşdağ izolasyon altında kalacak
24.03.2020 - 18:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacak.
Etiketler : Göksel Gümüşdağ,
690732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/690732.aspx
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