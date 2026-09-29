Burdur'da 85 yaşındaki babası Ahmet S.’nin otomobiliyle evden ayrıldığını gören kızı, araç kullanmasından endişe ederek babasını ihbar etti. Polis tarafından durdurulan yaşlı adamın aracı otoparka kaldırıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Burdur’da Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde polislere gelen ihbar şaşırttı.

85 yaşındaki Ahmet S., otomobiliyle evinden ayrıldı. Ahmet S.’nin kızı, babasının araç kullanmasından endişe ettiği için durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Endişeli evlat "Babam çok yaşlı, güvenli araç kullanamayabilir" dedi.

Burdur’da ilginç olay! Kızı ihbar etti, polis yarı yolda durdurdu

SÜRÜCÜ BELGESİ VARMIŞ

Ahmet S. ve kullandığı otomobili bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, İstasyon Caddesi’nde seyir halindeyken yaşlı adamı durdurdu. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet S.'nin sürücü belgesinin bulunduğu belirlendi.

Burdur’da ilginç olay! Kızı ihbar etti, polis yarı yolda durdurdu

ARACI OTOPARKA ÇEKİLDİ

Ahmet S.’nin yaşının ilerlemiş olması nedeniyle aracı güvenli şekilde kullanamadığı değerlendirildi. Ahmet S.'nin kullandığı otomobil, güvenlik amacıyla çekici marifetiyle otoparka çekilirken, yaşlı adamın kızı da bilgilendirildi. Ahmet S. kızı ile birlikte evine döndü.

Burdur’da ilginç olay! Kızı ihbar etti, polis yarı yolda durdurdu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Burdur Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBurdur

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala