Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden bir paylaşımda bulunarak, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı
04.04.2020 - 11:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,alpaslan türkeş,paylaşım,
693779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693779.aspx
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