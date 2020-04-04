Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden bir paylaşımda bulunarak, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.