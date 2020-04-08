Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Koronayla ilgileniyoruz diye devletin diğer meselelerinin hiçbir noktasını atlamayız” diyen Soylu şunları söyledi: Terör örgütü kendi derdine düşmüş, onlar da koronayla karşı karşıya şu anda. 38 koronavirüs vakası var. Bu bildiğimiz. ‘Su uyur düşman uyumaz’, ‘Kurt puslu havayı sever’ diye tabirlerimiz var. Bilmenizi isterim ki bütün güvenlik güçlerimiz 24 saat tetikte. Terörle mücadele konusunda en ufak bir rehavetimiz ve gevşekliğimiz olmamalıdır. Operasyonlarımız hâlâ devam ediyor.

102 kişiye ADLİ İŞLEM

65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye de adli işlem yapıldı. 20 yaş altına ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye adli işlem gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 181 kişiye ceza kesildi. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar yapan 3 bin 570 hesap tespit edildi. Bu hesapların büyük bir bölümü, yüzde 70’in üzeri FETÖ, PKK ve DHKP-C hesaplarıdır. Bu hesaplarla ilgili Türkiye’de bulunan 616 kullanıcı tespit ettik ve 229’unu yakaladık.