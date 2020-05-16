Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yiğitlik timsali Şehit Aydoğan Aydın Paşa... Gözün arkada kalmasın. Evlatlarımız, destan yazmaya devam ediyor. Rabbim makamını âlî eylesin” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu’dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı
16.05.2020 - 21:41 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ı fotoğrafını paylaştı.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
704587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/704587.aspx
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