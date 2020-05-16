Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yiğitlik timsali Şehit Aydoğan Aydın Paşa... Gözün arkada kalmasın. Evlatlarımız, destan yazmaya devam ediyor. Rabbim makamını âlî eylesin” ifadelerini kullandı.